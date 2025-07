Viene periodicamente tosata nei cruciverba: la soluzione è Pecora

PECORA

Curiosità e Significato di Pecora

Vuoi sapere di più su Pecora? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Pecora.

Perché la soluzione è Pecora? PECORA indica un animale domestico allevato per la lana, la carne e il latte. È un mammifero ovino molto diffuso in Italia e nel mondo, noto per il suo manto bianco e soffice. La frase Viene periodicamente tosata fa riferimento al processo di rasatura della lana, che avviene regolarmente per mantenere l'animale in salute e ottenere il prezioso filato.

Come si scrive la soluzione Pecora

Se ti sei imbattuto nella definizione "Viene periodicamente tosata", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

E Empoli

C Como

O Otranto

R Roma

A Ancona

