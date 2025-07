Vendono mine e inchiostri nei cruciverba: la soluzione è Cartolai

CARTOLAI

Curiosità e Significato di Cartolai

La parola Cartolai è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cartolai.

Perché la soluzione è Cartolai? CARTOLAI sono negozi specializzati nella vendita di articoli di cancelleria, come carte, penne e inchiostri, ma anche di oggetti da scrittura e materiali artistici. Il termine deriva da cartola, cioè carta, e indica quei negozi dove si può trovare tutto ciò che serve per scrivere, disegnare o decorare. Semplicemente, sono i punti di riferimento per chi ama scrivere o creare con stile.

Come si scrive la soluzione Cartolai

Non riesci a risolvere la definizione "Vendono mine e inchiostri"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

O Otranto

L Livorno

A Ancona

I Imola

