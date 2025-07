Una lampada sostenuta da un lungo stelo nei cruciverba: la soluzione è Piantana

PIANTANA

Curiosità e Significato di Piantana

La soluzione Piantana di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Piantana per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Piantana? Una piantana è una lampada alta e robusta, sostenuta da un lungo stelo, progettata per illuminare ambienti come salotti o ingressi. Solitamente posizionata vicino a una parete, offre luce diffusa e di design elegante. Perfetta per creare atmosfere calde e accoglienti, si distingue per la sua presenza imponente e funzionale. La piantana è l’alleata ideale per rendere gli spazi più eleganti e funzionali.

Come si scrive la soluzione Piantana

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una lampada sostenuta da un lungo stelo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

I Imola

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

N Napoli

A Ancona

