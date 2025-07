Un imbroglione... di diritto nei cruciverba: la soluzione è Azzecca Garbugli

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Un imbroglione... di diritto' è 'Azzecca Garbugli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AZZECCA GARBUGLI

Curiosità e Significato di Azzecca Garbugli

La soluzione Azzecca Garbugli di 15 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Azzecca Garbugli per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Azzecca Garbugli? AZZECCA GARBUGLI è un'espressione colloquiale italiana che indica qualcuno abile nel trovare soluzioni rapide e astute, spesso con un pizzico di furbizia. È come dire che una persona ha la capacità di risolvere problemi complessi con ingegno e intuito. In sostanza, rappresenta un modo vivace per descrivere chi dimostra prontezza e intelligenza nel superare le difficoltà quotidiane.

Come si scrive la soluzione Azzecca Garbugli

Hai trovato la definizione "Un imbroglione... di diritto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

Z Zara

Z Zara

E Empoli

C Como

C Como

A Ancona

G Genova

A Ancona

R Roma

B Bologna

U Udine

G Genova

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A O L N A M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANOMALA" ANOMALA

