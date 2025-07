Un cemento bianco nei cruciverba: la soluzione è Gesso

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un cemento bianco' è 'Gesso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GESSO

Curiosità e Significato di Gesso

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Gesso, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Gesso? Il gesso è un materiale bianco e morbido, ottenuto dall'estrazione di un minerale naturale chiamato gesso. È molto usato in edilizia per realizzare finiture lisce, contorni e decorazioni, ma anche in ambito artistico per scolpire e dipingere. La sua versatilità e il colore puro lo rendono un elemento fondamentale in molte situazioni creative e tecniche.

Come si scrive la soluzione Gesso

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un cemento bianco", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

E Empoli

S Savona

S Savona

O Otranto

