ALTICCI

Curiosità e Significato di Alticci

Perché la soluzione è Alticci? Alticci indica una persona leggermente ubriaca o alterata dall'alcol, che mostra segni di euforia o stordimento. È un termine colloquiale usato spesso in modo scherzoso per descrivere chi ha esagerato con le bevande alcoliche ma senza perdere del tutto il controllo. Insomma, è quel lieve stato di malizia che si manifesta quando si è un po’ alticci, ma ancora in sella.

Come si scrive la soluzione Alticci

Hai davanti la definizione "Ubriachi... o quasi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

L Livorno

T Torino

I Imola

C Como

C Como

I Imola

