SBOBINARE

Curiosità e Significato di Sbobinare

La soluzione Sbobinare di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sbobinare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sbobinare? SBOBINARE significa smontare o disfare una bobina, spesso riferito a nastri, fili o pellicole. È un termine che indica il processo di srotolare e separare le diverse parti di una bobina, rendendo più facile lavorare con il materiale. Questa parola si usa anche in contesti più figurati, come sciogliere un nodo complesso o chiarire un discorso intricante. Insomma, è tutto ciò che serve per rendere più semplice un elemento avvolto e complicato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un idioma parlato anche in Alto AdigeUn esercizio musicale parlatoCome il dialetto parlato a StrasburgoAltro nome del nodo detto parlatoUn dialetto veneto parlato a Gorizia

Come si scrive la soluzione Sbobinare

La definizione "Trascrivere il parlato di una registrazione" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

B Bologna

O Otranto

B Bologna

I Imola

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E C S T O A N Mostra soluzione



