Superare i monti nei cruciverba: la soluzione è Valicare

Home / Soluzioni Cruciverba / Superare i monti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Superare i monti' è 'Valicare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VALICARE

Curiosità e Significato di Valicare

Vuoi sapere di più su Valicare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Valicare.

Perché la soluzione è Valicare? Valicare significa superare o oltrepassare un ostacolo o una barriera, come un monte o una difficoltà. È spesso usato in senso figurato per indicare il superamento di limiti o sfide. Ad esempio, si può valicare una montagna o valicare le proprie paure, dimostrando coraggio e determinazione nel raggiungere obiettivi importanti. È un termine che esprime forza e volontà nel superare ogni limite.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si estende dai Monti Urali fino all oceano PacificoMonti del SudamericaLo sono le navigazioni che si effettuano tra i montiSi promettono con i montiIl Parco dei Monti Sibillini

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Valicare

Hai trovato la definizione "Superare i monti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

A Ancona

L Livorno

I Imola

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A O S T E K M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "KATE MOSS" KATE MOSS

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.