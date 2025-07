Squadra toscana di Serie A nei cruciverba: la soluzione è Empoli

EMPOLI

Curiosità e Significato di Empoli

Approfondisci la parola di 6 lettere Empoli: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Empoli? Squadra toscana di Serie A si riferisce al club di calcio con sede in Toscana che partecipa al massimo campionato italiano. In questo caso, il nome è Empoli, una squadra storica della regione conosciuta per la sua crescita e passione calcistica. Un esempio di come il calcio unisca territori e tifosi, portando in alto i colori della Toscana nel panorama nazionale.

Come si scrive la soluzione Empoli

Non riesci a risolvere la definizione "Squadra toscana di Serie A"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

E Empoli

M Milano

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I R P N E S E E O N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IPERTENSIONE" IPERTENSIONE

