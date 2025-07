Sono famose quella di Noè e dell Alleanza nei cruciverba: la soluzione è Arche

ARCHE

Curiosità e Significato di Arche

La soluzione Arche di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Arche per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Arche? L’arche è un grande contenitore o imbarcazione, famoso per l’episodio biblico di Noè, che la usò per salvare le specie durante il diluvio. Nel linguaggio più ampio, può indicare anche un'alleanza o un'alleanza forte e duratura, come quella simbolizzata dall’“Alleanza” di Dio con gli uomini. Un simbolo di salvezza, protezione e speranza in momenti difficili.

Come si scrive la soluzione Arche

Hai davanti la definizione "Sono famose quella di Noè e dell Alleanza" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

R Roma

C Como

H Hotel

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L C E T A L S E I B E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALBICELESTE" ALBICELESTE

