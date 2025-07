Sono attrezzati per accogliere le navi nei cruciverba: la soluzione è Porti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sono attrezzati per accogliere le navi' è 'Porti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PORTI

Curiosità e Significato di Porti

Perché la soluzione è Porti? I porti sono strutture attrezzate per accogliere e gestire le navi, facilitando il trasporto di persone e merci tra mare e terra. Sono punti strategici fondamentali per il commercio, il turismo e le attività marittime, offrendo servizi come ormeggio, carico e scarico. In sintesi, i porti sono dei veri e propri crocevia del mondo marittimo, essenziali per il funzionamento delle economie globali.

Come si scrive la soluzione Porti

Non riesci a risolvere la definizione "Sono attrezzati per accogliere le navi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

I Imola

