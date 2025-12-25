Può accogliere solo pochi devoti

SOLUZIONE: CHIESETTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Può accogliere solo pochi devoti" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Può accogliere solo pochi devoti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Chiesetta? Una piccola chiesa spesso si trova in un luogo tranquillo e intimo, destinata a ospitare un numero ristretto di fedeli. È un luogo di preghiera e raccoglimento, ideale per momenti di meditazione personale o di piccole celebrazioni religiose. La sua capienza limitata crea un’atmosfera di intimità e vicinanza tra i devoti e il loro credo. Questa struttura rappresenta un punto di incontro spirituale semplice e raccolto.

Quando la definizione "Può accogliere solo pochi devoti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Può accogliere solo pochi devoti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Chiesetta:

C Como H Hotel I Imola E Empoli S Savona E Empoli T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Può accogliere solo pochi devoti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

