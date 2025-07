Si misura in metri al secondo nei cruciverba: la soluzione è Velocità

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si misura in metri al secondo' è 'Velocità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VELOCITÀ

Curiosità e Significato di Velocità

Vuoi sapere di più su Velocità? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Velocità.

Perché la soluzione è Velocità? La velocità indica quanto rapidamente qualcosa si sposta in un dato momento, misurata in metri al secondo. È una grandezza fisica che descrive la rapidità di un movimento, fondamentale in ambiti come lo sport, la scienza e i trasporti. Conoscere la velocità permette di capire meglio la dinamica degli oggetti e di pianificare azioni più sicure ed efficaci nel quotidiano.

Come si scrive la soluzione Velocità

Hai davanti la definizione "Si misura in metri al secondo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

E Empoli

L Livorno

O Otranto

C Como

I Imola

T Torino

À -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T T I A N V I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INVITATI" INVITATI

