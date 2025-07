Quasi santo nei cruciverba: la soluzione è Beato

BEATO

Curiosità e Significato di Beato

Perché la soluzione è Beato? Beato indica una persona considerata santa o molto virtuosa, ma che non ha ancora ricevuto il riconoscimento ufficiale come santo dalla Chiesa. È un titolo onorifico che celebra la sua vita esemplare e la sua fede profonda. Spesso si usa in modo affettuoso o rispettoso per riferirsi a qualcuno che ispira grande ammirazione spirituale, quasi come un santo in attesa di canonizzazione.

Come si scrive la soluzione Beato

Stai cercando la risposta alla definizione "Quasi santo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

E Empoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

