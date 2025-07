Può esserlo il pianto nei cruciverba: la soluzione è Dirotto

DIROTTO

Curiosità e Significato di Dirotto

Non fermarti alla soluzione! Conosci Dirotto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Dirotto.

Perché la soluzione è Dirotto? Dirottò deriva dal verbo dirottare e significa deviare o indirizzare qualcosa in modo improvviso o forzato. Può riferirsi a veicoli, come un aereo dirottato, o a situazioni più astratte, come un pensiero dirottato da una strada principale. La parola richiama l'idea di cambiare direzione con decisione, anche se spesso implica un'azione che interrompe il normale corso degli eventi.

Come si scrive la soluzione Dirotto

Hai trovato la definizione "Può esserlo il pianto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

I Imola

R Roma

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D E O G O L O I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIETOLOGO" DIETOLOGO

