Precede Bator nel nome della capitale mongola nei cruciverba: la soluzione è Ulan

Home / Soluzioni Cruciverba / Precede Bator nel nome della capitale mongola

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Precede Bator nel nome della capitale mongola' è 'Ulan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ULAN

Curiosità e Significato di Ulan

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Ulan, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ulan? Ulan significa guerra o soldato in mongolo, ed è anche il termine usato per indicare un cavaliere guerriero. Nel contesto del nome della capitale mongola, Ulaanbaatar, richiama la forza e il coraggio dei guerrieri nomadi che un tempo dominavano queste terre. Quindi, Ulan rappresenta un simbolo di forza e resilienza, radicato nella storia e cultura mongola.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Precede au Prince nel nome della capitale haitianaPrecede River nel nome di un fiume statunitensePrecede il nome del curatoIl secondo nome che precede il cognome russoCapitale dal nome simile a quello del suo paese

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ulan

Non riesci a risolvere la definizione "Precede Bator nel nome della capitale mongola"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

U Udine

L Livorno

A Ancona

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U I P P L S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SUPPLI" SUPPLI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.