La Soluzione ♚ Precede il nome del curato La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : DON .

Significato della soluzione per: Precede il nome del curato Italiano: Sostantivo: don ( approfondimento) m inv . (ecclesiastico) titolo dato a un sacerdote cattolico, generalmente preposto a nome e/o cognome ma anche usato in modo assoluto don Bosco è denominato il santo dei giovani. ieri all'oratorio il don ci ha fatto un bel pistolotto.. (storia) titolo onorifico per nobili soprattutto spagnoli e portoghesi Don Chisciotte. Don Lisander (appellativo scherzosamente dato ad Alessandro Manzoni).

