CLOWN

Curiosità e Significato di Clown

Approfondisci la parola di 5 lettere Clown: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Clown? Pagliaccio è un termine italiano che indica un artista comico, spesso vestito con costumi colorati e trucco appariscente, che intrattiene il pubblico con scherzi e performance divertenti. È anche usato in senso figurato per descrivere qualcuno che si comporta in modo buffo o poco serio. La parola richiama l'immagine di un clown, un simbolo di allegria e comicità.

Il patetico pagliaccio franceseVivono spesso in simbiosi con paguri e pesci pagliaccioPagliaccio del circoUn noto pagliaccio televisivoIl pesce pagliaccio della Disney

Come si scrive la soluzione Clown

C Como

L Livorno

O Otranto

W Washington

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O L A O V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VOLANO" VOLANO

