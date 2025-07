Non camminano con lunghe falcate nei cruciverba: la soluzione è Nani

Home / Soluzioni Cruciverba / Non camminano con lunghe falcate

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Non camminano con lunghe falcate' è 'Nani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NANI

Curiosità e Significato di Nani

Hai risolto il cruciverba con Nani? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Nani.

Perché la soluzione è Nani? I nani sono creature mitologiche spesso rappresentate come esseri di bassa statura con poteri magici. La frase Non camminano con lunghe falcate suggerisce che non si muovono con passi lunghi e decisi, come gli esseri umani o gli elfi. In realtà, i nani sono noti per la loro abilità nel lavorare la pietra e il metallo, vivendo spesso sottoterra. Un personaggio famoso della fantasia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Camminano con lunghe falcate - antitesiLe vacanze più lungheUna scimmia dalle braccia molto lungheHanno le orecchie lungheUn velocissimo ruminante con lunghe corna arcuate

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Nani

Se ti sei imbattuto nella definizione "Non camminano con lunghe falcate", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

N Napoli

A Ancona

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A I E U I L R N R G E D R A U B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRIBUNALE DI GUERRA" TRIBUNALE DI GUERRA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.