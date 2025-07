Negozio gigantesco nei cruciverba: la soluzione è Megastore

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Negozio gigantesco' è 'Megastore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MEGASTORE

Curiosità e Significato di Megastore

La parola Megastore è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Megastore.

Perché la soluzione è Megastore? Negozio gigantesco si riferisce a un grande punto vendita, spesso molto spazioso e ricco di prodotti. La parola megastore deriva dall'unione di mega (enorme) e store (negozio), indicando un negozio di dimensioni imponenti, pensato per offrire una vasta scelta di articoli in un unico luogo. È il luogo ideale per chi cerca comodità e varietà sotto lo stesso tetto.

Come si scrive la soluzione Megastore

Se ti sei imbattuto nella definizione "Negozio gigantesco", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

E Empoli

G Genova

A Ancona

S Savona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

