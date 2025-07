Località inglese nota per le competizioni ippiche nei cruciverba: la soluzione è Ascot

ASCOT

Curiosità e Significato di Ascot

La parola Ascot è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ascot.

Perché la soluzione è Ascot? Ascot è una celebre località inglese famosa per le sue prestigiose corse di cavalli, tra cui il famoso Royal Ascot, evento di punta del calendario ippico britannico. Situata nel Berkshire, questa città attira appassionati e nobili di tutto il mondo, diventando simbolo di eleganza e tradizione nelle competizioni equestri. Scopri perché Ascot rappresenta il cuore delle corse in Inghilterra.

Come si scrive la soluzione Ascot

Hai trovato la definizione "Località inglese nota per le competizioni ippiche" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

S Savona

C Como

O Otranto

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

