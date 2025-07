Lo straripare dei fiumi nei cruciverba: la soluzione è Tracimare

TRACIMARE

Curiosità e Significato di Tracimare

Approfondisci la parola di 9 lettere Tracimare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tracimare? Tracimare significa che un fiume o un corso d'acqua supera i limiti del suo alveo, causando allagamenti e fuoriuscite. È come quando l'acqua, troppo piena, invade le aree circostanti. Questo fenomeno può essere provocato da piogge intense, innalzamenti delle acque o blocchi naturali. In sostanza, indica il superamento dei confini dell'acqua, con effetti spesso dannosi per le zone vicine.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fanno straripare i fiumiLo straripare di un lagoLo Straripamento di fiumiLo è l alveo dei fiumiEvita lo straripamento delle acque dei fiumi

Come si scrive la soluzione Tracimare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo straripare dei fiumi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

A Ancona

C Como

I Imola

M Milano

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G S A T N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STANGA" STANGA

