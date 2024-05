La Soluzione ♚ Lo Straripamento di fiumi

: INONDAZIONE

Curiosità su Lo straripamento di fiumi: Alluvione causò lo straripamento del fiume ombrone, che colpì gran parte della piana della maremma e sommerse completamente la città di grosseto. nel frattempo... Un'inondazione è un fenomeno riguardante l'allagamento in tempi brevi, dell'ordine delle ore o dei giorni, di un'area abitualmente non interessata da acque superficiali; spesso è dovuto a cause naturali, come lo straripamento dei corsi d'acqua dal loro alveo, l'azione combinata di alta marea e tifoni in aree costiere, l'impatto di uno tsunami, o l'improvviso scioglimento di nevai o ghiacciai. Il termine inondazione è utilizzato anche per il fenomeno dell'acqua alta a Venezia, provocato dall'effetto combinato di alta marea e bassa pressione atmosferica. Quando l'inondazione è causata dalla tracimazione degli argini di corsi d'acqua ...

