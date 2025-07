Lo si scambia per un altro nei cruciverba: la soluzione è Sosia

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo si scambia per un altro

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo si scambia per un altro' è 'Sosia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOSIA

Curiosità e Significato di Sosia

Approfondisci la parola di 5 lettere Sosia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sosia? Un sosia è una persona che assomiglia molto a un’altra, così da poter essere scambiata per essa. Spesso si parla di sosia famoso, come un doppiatore o un attore che ricorda molto un'altra celebrità. È come avere un’immagine speculare, un doppio perfetto. Quindi, quando si dice Lo si scambia per un altro, ci si riferisce proprio a questa somiglianza sorprendente.

Come si scrive la soluzione Sosia

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo si scambia per un altro"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

O Otranto

S Savona

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T T G I O G Mostra soluzione



