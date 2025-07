Lo punta il tiratore nei cruciverba: la soluzione è Bersaglio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo punta il tiratore' è 'Bersaglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BERSAGLIO

Curiosità e Significato di Bersaglio

Vuoi sapere di più su Bersaglio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Bersaglio.

Perché la soluzione è Bersaglio? Lo punta il tiratore indica l'atto di mirare un bersaglio, ovvero l'obiettivo che si vuole colpire. La parola bersaglio rappresenta ciò che si mira a raggiungere, sia in senso letterale (come nel tiro o nel tiro a segno) che figurato (obiettivi personali o professionali). È il punto di mira su cui concentrare attenzione e impegno. In definitiva, il bersaglio è ciò che si cerca di centrare e conquistare.

Come si scrive la soluzione Bersaglio

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo punta il tiratore", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

E Empoli

R Roma

S Savona

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

