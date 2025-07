Lo è Roberto Mancini nei cruciverba: la soluzione è Commissario Tecnico

La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Lo è Roberto Mancini' è 'Commissario Tecnico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COMMISSARIO TECNICO

Curiosità e Significato di Commissario Tecnico

Non fermarti alla soluzione! Conosci Commissario Tecnico più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Commissario Tecnico.

Perché la soluzione è Commissario Tecnico? Il termine commissario tecnico indica l'allenatore o il responsabile principale di una squadra sportiva, in particolare nel calcio. È colui che pianifica le strategie, allena i giocatori e prende decisioni fondamentali per ottenere i migliori risultati. In Italia, è spesso usato per riferirsi al selezionatore nazionale. Roberto Mancini, ad esempio, ha ricoperto questo ruolo, guidando la Nazionale con competenza e passione.

Come si scrive la soluzione Commissario Tecnico

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo è Roberto Mancini"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

M Milano

M Milano

I Imola

S Savona

S Savona

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

T Torino

E Empoli

C Como

N Napoli

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I L T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TALIA" TALIA

