IDOLO

Curiosità e Significato di Idolo

Perché la soluzione è Idolo? Un idolo è un artista o cantante amato e ammirato da molti fan, quasi come un modello da seguire. È colui o colei che suscita passione e affetto, diventando il punto di riferimento per chi segue la musica o l’arte. In breve, l’idolo rappresenta il sogno e l’ispirazione di tanti appassionati. La passione per un idolo unisce le persone in un legame speciale.

Come si scrive la soluzione Idolo

I Imola

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

O Otranto

