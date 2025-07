Lo concede la star ai suoi fan nei cruciverba: la soluzione è Autografo

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo concede la star ai suoi fan

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo concede la star ai suoi fan' è 'Autografo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AUTOGRAFO

Curiosità e Significato di Autografo

Vuoi sapere di più su Autografo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Autografo.

Perché la soluzione è Autografo? Un autografo è una firma scritta a mano da una persona famosa, come un cantante o attore, che la concede ai fan come segno di affetto o riconoscimento. È un ricordo tangibile di un incontro speciale e un modo per condividere un momento unico con chi ammira il suo talento. Ottenere un autografo significa avere un pezzo di quell’artista nella propria collezione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è un cantante per i suoi fan più scatenatiSan Paolo indirizzò ai suoi abitanti due epistoleLa struttura che comprende lo scheletro e i suoi muscoliLo è il cantante per i fan più scatenatiLo concede la banca

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Autografo

Se "Lo concede la star ai suoi fan" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

U Udine

T Torino

O Otranto

G Genova

R Roma

A Ancona

F Firenze

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S N I I E T O A L C A O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LEONE ASIATICO" LEONE ASIATICO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.