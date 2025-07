Lo è il bancomat nei cruciverba: la soluzione è Carta Di Debito

CARTA DI DEBITO

Curiosità e Significato di Carta Di Debito

Perché la soluzione è Carta Di Debito? La carta di debito è uno strumento di pagamento collegato al conto corrente: permette di prelevare contanti e fare acquisti, addebitando immediatamente l'importo sul saldo del conto. Spesso chiamata anche bancomat, è uno strumento pratico e sicuro per gestire le proprie spese quotidiane, eliminando l’uso di contante. Insomma, rappresenta una soluzione moderna e comoda per pagare in ogni occasione.

Come si scrive la soluzione Carta Di Debito

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

A Ancona

D Domodossola

I Imola

D Domodossola

E Empoli

B Bologna

I Imola

T Torino

O Otranto

