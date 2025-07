Lo alza una notizia eclatante nei cruciverba: la soluzione è Polverone

POLVERONE

Curiosità e Significato di Polverone

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Polverone, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Polverone? Polverone indica un grande clamore o confusione sollevata da una notizia o evento, spesso esagerato o ingigantito. È come quando si solleva tanta polvere in aria, creando un'illusione di caos o importanza che in realtà può essere meno significativo. In altre parole, si tratta di un falso allarme o di un rumore mediatico che nasconde la sostanza reale della questione.

Come si scrive la soluzione Polverone

P Padova

O Otranto

L Livorno

V Venezia

E Empoli

R Roma

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O D V I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DATIVO" DATIVO

