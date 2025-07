Li para il respingente nei cruciverba: la soluzione è Urti

URTI

Curiosità e Significato di Urti

Approfondisci la parola di 4 lettere Urti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Urti? URTI sta per Infezioni Respiratorie Acute, un termine che indica malattie come raffreddore, influenza o bronchite, spesso causate da virus. Sono molto comuni e si manifestano con sintomi come tosse, naso che cola e mal di gola. Questi disturbi colpiscono le vie respiratorie e si trasmettono facilmente, specialmente nei periodi freddi. Con una buona prevenzione, si possono ridurre le probabilità di contrarli.

Come si scrive la soluzione Urti

La definizione "Li para il respingente" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

U Udine

R Roma

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A G E L E R T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TAGLIERE" TAGLIERE

