Le ghiandole che producono adrenalina e cortisolo nei cruciverba: la soluzione è Surrenali

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le ghiandole che producono adrenalina e cortisolo' è 'Surrenali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SURRENALI

Curiosità e Significato di Surrenali

La soluzione Surrenali di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Surrenali per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Surrenali? Le ghiandole surrenali sono piccole ghiandole situate sopra i reni, responsabili di produrre ormoni come adrenalina e cortisolo. Questi ormoni aiutano il corpo a rispondere a situazioni di stress, regolano il metabolismo e mantengono l'equilibrio energetico. In sostanza, le surrenali sono fondamentali per gestire le emozioni e le risposte fisiologiche alle sfide quotidiane.

Come si scrive la soluzione Surrenali

Se "Le ghiandole che producono adrenalina e cortisolo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

U Udine

R Roma

R Roma

E Empoli

N Napoli

A Ancona

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N T M I E R O T C E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CENTIMETRO" CENTIMETRO

