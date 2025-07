La professione di San Pietro nei cruciverba: la soluzione è Pescatore

PESCATORE

Curiosità e Significato di Pescatore

La parola Pescatore è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pescatore.

Perché la soluzione è Pescatore? San Pietro, noto come il primo degli apostoli, era un pescatore di professione. Il termine pescatore indica chi si dedica alla cattura di pesci, spesso come attività principale o lavoro. Questa parola richiama l'antica attività marina, fondamentale per molte comunità costiere ed emblematicamente legata alla figura di Pietro, simbolo di fede e dedizione al mare.

Come si scrive la soluzione Pescatore

Non riesci a risolvere la definizione "La professione di San Pietro"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

E Empoli

S Savona

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

