MANGIATOIA

Curiosità e Significato di Mangiatoia

Approfondisci la parola di 10 lettere Mangiatoia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Mangiatoia? Una mangiatoia è un contenitore o supporto utilizzato per mettere cibo a mucche, cavalli e altri animali da allevamento, facilitando l'alimentazione quotidiana. È un elemento essenziale nelle stalle, perché permette di distribuire il mangime in modo ordinato e pratico, garantendo il benessere animale. In breve, la mangiatoia rende più semplice nutrire gli animali e mantenere il loro allevamento efficiente.

Come si scrive la soluzione Mangiatoia

Se "La mensa per mucche e cavalli" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

N Napoli

G Genova

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A R R C T I A E O I N G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORTIGIANERIA" CORTIGIANERIA

