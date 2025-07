Intramontabile come certe canzoni nei cruciverba: la soluzione è Evergreen

Home / Soluzioni Cruciverba / Intramontabile come certe canzoni

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Intramontabile come certe canzoni' è 'Evergreen'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EVERGREEN

Curiosità e Significato di Evergreen

Approfondisci la parola di 9 lettere Evergreen: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Evergreen? Evergreen si riferisce a qualcosa che rimane sempre attuale, apprezzato e bello nel tempo, come le canzoni che non invecchiano mai. Sono pezzi che continuano a emozionare anche dopo tanti anni, diventando simboli senza tempo. Un vero classico, insomma, che resta impresso nella memoria di generazioni diverse, dimostrando un valore che non tramonta mai.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È mobile in certe barche a velaUna stampigliatura su certe busteAlimentava certe lampadeIn certe lampade regola l intensità luminosaLa simultaneità di certe circostanze

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Evergreen

Se "Intramontabile come certe canzoni" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

V Venezia

E Empoli

R Roma

G Genova

R Roma

E Empoli

E Empoli

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R T A C I E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARTIER" CARTIER

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.