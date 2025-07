Indumento degli Eschimesi nei cruciverba: la soluzione è Parka

Home / Soluzioni Cruciverba / Indumento degli Eschimesi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Indumento degli Eschimesi' è 'Parka'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARKA

Curiosità e Significato di Parka

Non fermarti alla soluzione! Conosci Parka più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Parka.

Perché la soluzione è Parka? Il termine parka indica un robusto indumento impermeabile e caldo, originariamente indossato dagli Eschimesi (Inuit) per proteggersi dal freddo estremo delle regioni artiche. Realizzato spesso in pelle o pelliccia, il parka è diventato simbolo di abbigliamento invernale resistente e alla moda. Un capo che unisce tradizione e funzionalità, perfetto per affrontare climi rigidi con stile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Indumento protettivo del subacqueoIndumento che ricopre una manoIndumento femminile d altri tempiIndumento tipico della MalesiaIl tipico giaccone degli Eschimesi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Parka

Hai trovato la definizione "Indumento degli Eschimesi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

R Roma

K Kappa

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A V K N E A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EVA KANT" EVA KANT

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.