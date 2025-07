In modo deciso, energico nei cruciverba: la soluzione è Drasticamente

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'In modo deciso, energico' è 'Drasticamente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DRASTICAMENTE

Curiosità e Significato di Drasticamente

Non fermarti alla soluzione! Conosci Drasticamente più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Drasticamente.

Perché la soluzione è Drasticamente? DRASTICAMENTE indica qualcosa di fatto in modo deciso, energico e senza mezzi termini. È usato quando si vuole sottolineare un cambiamento o un'azione forte, che va oltre il normale, con grande intensità. Quindi, usare questa parola significa agire con fermezza e determinazione, lasciando poco spazio a dubbi o esitazioni. È perfetta per enfatizzare decisioni o mutamenti radicali e decisi.

Come si scrive la soluzione Drasticamente

Hai davanti la definizione "In modo deciso, energico" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

R Roma

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C A N I E O G P M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COMPAGINE" COMPAGINE

