CASTRARE

Curiosità e Significato di Castrare

Perché la soluzione è Castrare? Castrare significa intervenire chirurgicamente sugli animali per impedire loro di riprodursi, eliminando o bloccando le funzioni riproduttive. Questa procedura viene spesso adottata per controllare la popolazione, migliorare il comportamento o prevenire malattie. In pratica, si tratta di una sterilizzazione che aiuta a gestire in modo responsabile e umano la presenza degli animali.

Come si scrive la soluzione Castrare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Impedire agli animali di riprodursi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

