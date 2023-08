Si mettono agli animali per seguirne gli spostamenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mettono agli animali per seguirne gli spostamenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : RADIOCOLLARI

Significato/Curiosita : Si mettono agli animali per seguirne gli spostamenti

Sviluppati, yomo e gli altri si mettono alla ricerca di kaneki. solo yoshimura si distacca dal gruppo affermendo di avere un piano per far guadagnare loro... Un radiocollare è, di solito, un collare utilizzato a fini scientifici con lo scopo di localizzare o di seguire un animale selvatico. le informazioni raccolte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

