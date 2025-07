Il Guido padre di Valentina nei cruciverba: la soluzione è Crepax

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il Guido padre di Valentina' è 'Crepax'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CREPAX

Curiosità e Significato di Crepax

Vuoi sapere di più su Crepax? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Crepax.

Perché la soluzione è Crepax? Crepax è il cognome di Guido Crepax, celebre fumettista italiano noto per aver creato personaggi iconici come Valentina. Il suo nome è sinonimo di innovazione nel mondo del fumetto e del graphic novel, portando la narrazione visiva a livelli artistici elevati. La sua influenza si sente ancora oggi, rendendo il suo nome un simbolo di creatività e stile nel panorama italiano.

Come si scrive la soluzione Crepax

Hai trovato la definizione "Il Guido padre di Valentina" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

R Roma

E Empoli

P Padova

A Ancona

X Xeres

