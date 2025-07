Il Bertinotti ex presidente della Camera nei cruciverba: la soluzione è Fausto

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Bertinotti ex presidente della Camera

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il Bertinotti ex presidente della Camera' è 'Fausto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FAUSTO

Curiosità e Significato di Fausto

Vuoi sapere di più su Fausto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Fausto.

Perché la soluzione è Fausto? Fausto è un nome proprio di origine latina, che significa fortunato o favorevole. È spesso usato in Italia e può richiamare figure di successo o di buon auspicio. Nel contesto della tua domanda, si gioca sul nome di Fausto Bertinotti, ex presidente della Camera, collegandolo alla parola “fausto” per sottolinearne il significato positivo e fortunato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La Nilde prima donna Presidente della CameraNilde che fu presidente della CameraLa Iotti che fu Presidente della CameraIl campanello... del presidente della CameraPalazzo sede del Presidente del Consiglio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Fausto

Hai davanti la definizione "Il Bertinotti ex presidente della Camera" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

A Ancona

U Udine

S Savona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I N A R N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARIANNA" ARIANNA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.