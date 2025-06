Il campanello... del presidente della Camera nei cruciverba: la soluzione è Martinella

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il campanello... del presidente della Camera' è 'Martinella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARTINELLA

Curiosità e Significato... La soluzione Martinella di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Martinella per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Martinella? La parola martinella indica un piccolo campanello, spesso usato per segnalare qualcuno o attirare attenzione. Nel contesto della frase, si gioca sul fatto che il campanello del presidente della Camera è una metafora divertente: la martinella rappresenta un segnale di comunicazione o attenzione, simbolo di un richiamo importante. È un modo ingegnoso per descrivere un elemento che richiama l'attenzione con delicatezza e precisione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La Nilde prima donna Presidente della CameraNilde che fu presidente della CameraLa Iotti che fu Presidente della CameraPalazzo sede del Presidente del ConsiglioSquillo del campanello

