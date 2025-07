I peggiori sono quelli che non vogliono sentire nei cruciverba: la soluzione è Sordi

Home / Soluzioni Cruciverba / I peggiori sono quelli che non vogliono sentire

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I peggiori sono quelli che non vogliono sentire' è 'Sordi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SORDI

Curiosità e Significato di Sordi

La parola Sordi è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sordi.

Perché la soluzione è Sordi? Sordi si riferisce a chi non vuole o non può ascoltare, spesso per scarsa attenzione o intenzione. È un gioco di parole che sottolinea come le persone che non vogliono ascoltare siano, letteralmente, sorde. Questa espressione mette in evidenza come la comunicazione possa fallire quando uno dei soggetti decide di chiudersi al dialogo, dimostrando che a volte il silenzio è più eloquente di mille parole.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo sono i peggiori nemiciLe peggiori sono quelle di fattoLe peggiori sono quelle dell infernoSono uguali all originaleI bei sono originali

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sordi

Stai cercando la risposta alla definizione "I peggiori sono quelli che non vogliono sentire"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

O Otranto

R Roma

D Domodossola

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O L V L E L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LIVELLO" LIVELLO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.