PENE

Curiosità e Significato di Pene

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Pene, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pene? La parola penne si riferisce a strumenti utilizzati per scrivere o disegnare, spesso composti da un fusto e una punta che permette di tracciare linee su carta. Sono fondamentali per esprimere idee, creatività e comunicare. Nel contesto dell'enigma, penne richiama anche le punizioni dell'inferno, come le pene inflitte ai dannati, creando un gioco di parole tra oggetti e sofferenze.

Come si scrive la soluzione Pene

Hai davanti la definizione "Le peggiori sono quelle dell inferno" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

E Empoli

N Napoli

E Empoli

