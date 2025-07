Grossa via cittadina, spesso periferica e alberata nei cruciverba: la soluzione è Stradone

Home / Soluzioni Cruciverba / Grossa via cittadina, spesso periferica e alberata

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Grossa via cittadina, spesso periferica e alberata' è 'Stradone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRADONE

Curiosità e Significato di Stradone

La soluzione Stradone di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Stradone per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Stradone? Lo stradone è una strada ampia e importante, spesso lunga e alberata, che collega zone cittadine o periferiche. Immagina un viale maestoso che attraversa la città, usato storicamente per le processioni o come via principale di comunicazione. È un termine che richiama strade di grande rilievo, capaci di dare carattere e personalità a un luogo urbano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La cittadina d una Convenzione UE citata spessoFiniscono spesso con il litigareColpisce spesso i cockerLa cittadina più meridionale dell Europa continentaleLa cambia spesso il volubile

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Stradone

Stai cercando la risposta alla definizione "Grossa via cittadina, spesso periferica e alberata"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V V E I A V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EVVIVA" EVVIVA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.