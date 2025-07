Grossa ciliegia scura nei cruciverba: la soluzione è Amarena

Home / Soluzioni Cruciverba / Grossa ciliegia scura

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Grossa ciliegia scura' è 'Amarena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMARENA

Curiosità e Significato di Amarena

Vuoi sapere di più su Amarena? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Amarena.

Perché la soluzione è Amarena? L'amarenna è una piccola ciliegia scura, molto apprezzata in cucina per i suoi gusti intensi e dolci. Spesso viene utilizzata nella preparazione di dolci, come torte e gelati, o come decorazione raffinata. La sua caratteristica principale è il colore profondo e il sapore ricco, che aggiunge un tocco speciale a ogni ricetta. È un vero tesoro per gli amanti dei dessert tradizionali italiani.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Grossa pentolaUna grossa chiattaDiffusa birra scura irlandeseGrossa frittella ripienaUna grossa pipa orientale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Amarena

Hai davanti la definizione "Grossa ciliegia scura" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

M Milano

A Ancona

R Roma

E Empoli

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E M O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "METEO" METEO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.