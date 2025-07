Fornito di ricordi nei cruciverba: la soluzione è Memore

MEMORE

Curiosità e Significato di Memore

La parola Memore è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Memore.

Perché la soluzione è Memore? Memore indica qualcosa o qualcuno in grado di ricordare, che conserva ricordi e informazioni passate. È un aggettivo che descrive la capacità di memorizzare e richiamare esperienze o dati, fondamentale per l'apprendimento e il funzionamento della memoria umana. Questo termine sottolinea l'importanza della memoria nella nostra vita quotidiana e nel mantenimento delle conoscenze. La memoria è un patrimonio prezioso per ciascuno di noi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Volume di ricordiPuò essere fornito o fioreDove guarda chi si abbandona ai ricordiIn esso vive chi vive di ricordiLa chiarezza dei ricordi

Come si scrive la soluzione Memore

Se "Fornito di ricordi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

E Empoli

M Milano

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E E C L T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LECITE" LECITE

