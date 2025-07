Fiume della Boemia in tedesco nei cruciverba: la soluzione è Iser

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Fiume della Boemia in tedesco' è 'Iser'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ISER

Curiosità e Significato di Iser

La parola Iser è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Iser? Iser è il nome tedesco di un fiume che attraversa la Repubblica Ceca e la Germania, conosciuto in italiano come Iser. Questo corso d'acqua, importante per le valli che attraversa, ha dato il suo nome a diverse località e regioni. La sua presenza ha segnato storicamente il paesaggio e lo sviluppo delle aree circostanti.

Come si scrive la soluzione Iser

Stai cercando la risposta alla definizione "Fiume della Boemia in tedesco"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

S Savona

E Empoli

R Roma

