CICERBITA

Curiosità e Significato di Cicerbita

Approfondisci la parola di 9 lettere Cicerbita: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cicerbita? La cicerbita, nota anche come crespigno, è un'erba commestibile appartenente alla famiglia delle Asteraceae. Cresce spontaneamente in zone montane e viene apprezzata per le sue foglie tenere e il sapore delicato, spesso utilizzate in insalate o piatti tradizionali. Un vero tesoro della flora alpina, ideale per arricchire ricette naturali e salutari.

Come si scrive la soluzione Cicerbita

C Como

I Imola

C Como

E Empoli

R Roma

B Bologna

I Imola

T Torino

A Ancona

