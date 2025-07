Era costituita dal popolino nell antica Roma nei cruciverba: la soluzione è Plebe

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Era costituita dal popolino nell antica Roma' è 'Plebe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PLEBE

Curiosità e Significato di Plebe

Approfondisci la parola di 5 lettere Plebe: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Plebe? La parola plebe indicava nella Roma antica la classe popolare, composta dagli abitanti comuni che non appartenevano alle famiglie patrizie. Questa fascia della società aveva ruoli e diritti diversi rispetto ai nobili, lottando spesso per ottenere maggiore rappresentanza e uguaglianza. Con il tempo, la plebe si affermò come elemento fondamentale nel tessuto sociale e politico di Roma.

Come si scrive la soluzione Plebe

La definizione "Era costituita dal popolino nell antica Roma" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

L Livorno

E Empoli

B Bologna

E Empoli

